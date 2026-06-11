Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev derbi maç tarihi!

ŞAMPİYONLUK İÇİN KAÇ GALİBİYET GEREKİYOR VE MAÇ TAKVİMİ NASIL?

Basketbol Süper Ligi statüsüne göre final serisinde toplam 3 galibiyete ulaşan takım şampiyonluk kupasını kaldırmaya hak kazanacak. Serinin takvimi ise oldukça sıkışık ve heyecan dolu bir formatta ilerleyecek:

1. Maç: 13 Haziran 2026 Cumartesi | 20.00 | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN (Ülker Arena)

2. Maç: 15 Haziran 2026 Pazartesi | 20.00 | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN (Ülker Arena)

3. Maç: 17 Haziran 2026 Çarşamba | 20.00 | Beşiktaş GAİN - Fenerbahçe Beko (Akatlar)

Eğer seride 3-0'lık bir üstünlük sağlanamazsa; 4. ve 5. maç oynanacak.