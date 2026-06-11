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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potada final zamanı!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 07:24
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 07:26
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Potada final zamanı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan başlıyor. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek finale yükselen siyah-beyazlılar ile şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler kozlarını paylaşıyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği heyecan dolu Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbinin tüm detayları.