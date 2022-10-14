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Haberler Yaşam Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 11:04

Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

THY Euroleague ilk hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'i geçen İstanbul temsilcisi Fenerbahçe evinde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Euroleague yayıncı kuruluşun değişmesinden ötürü Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda sorusu basketseverlerin merak konusu oluyor. Yaptığı transferlerle adından tekrardan söz ettirmeyi başaran sarı lacivertliler, Euroleague şampiyonluğunu kovalayacak. Peki, Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu, Euroleague'in yayıncı kuruluşunun değişmesiyle daha da aratılır oldu. Bu yıl şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Beko, evinde yenilmek istemiyor. Peki, Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin maçı bu akşam 21.00'da Ülker Arena'da oynanacak.

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Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE MACCABI TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE BEKO KADROSU

Johnathan Motley, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Scottie Wilbekin, Carsen Edwards, İsmet Akpınar, Nemanja Bjelica, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu, Nigel Hayes-Davis, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre, Tonye Jekiri, Marko Guduric, Devin Booker, Nick Calathes

Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?
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