Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

THY Euroleague ilk hafta maçında deplasmanda Bayern Münih'i geçen İstanbul temsilcisi Fenerbahçe evinde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile oynayacak. Euroleague yayıncı kuruluşun değişmesinden ötürü Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda sorusu basketseverlerin merak konusu oluyor. Yaptığı transferlerle adından tekrardan söz ettirmeyi başaran sarı lacivertliler, Euroleague şampiyonluğunu kovalayacak. Peki, Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? İşte detaylar…