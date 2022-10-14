Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda? THY Euroleague Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu, Euroleague'in yayıncı kuruluşunun değişmesiyle daha da aratılır oldu. Bu yıl şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Beko, evinde yenilmek istemiyor. Peki, Fenerbahçe Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…