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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi maçı heyecanı!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
15:00
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi maçı heyecanı!
Trendyol Süper Lig 34. haftada karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Beşiktaş Şükrü Saraçoğlu'nda mücadele edecek. Beklenen tarih ve saat belli oldu. Sezonun son derbi maçı için taraftarın heyecanı dorukta. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tarihi ve saati takip edilirken TFF tarafından gelecek haftaların maç programı açıklandı. Peki; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?