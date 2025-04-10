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Haberler Yaşam Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi maçı heyecanı!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 15:00

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'de derbi maçı heyecanı!

Trendyol Süper Lig 34. haftada karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Beşiktaş Şükrü Saraçoğlu'nda mücadele edecek. Beklenen tarih ve saat belli oldu. Sezonun son derbi maçı için taraftarın heyecanı dorukta. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tarihi ve saati takip edilirken TFF tarafından gelecek haftaların maç programı açıklandı. Peki; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de derbi maçı heyecanı!

32, 33 ve 34. hafta maçlarının programlarının açıklanması ardından Fenerbahçe-Beşiktaş maçında tarih ve saat netleşti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler evinde Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah beyazlıları ağırlayacak. Sezon sonu yaklaşırken kalan karşılaşmalar için geri sayım başladı. Peki; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de derbi maçı heyecanı!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Süper Lig 34. haftada oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de derbi maçı heyecanı!

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

FB-BJK derbisi ve diğer Süper Lig maçlarının beIN Sports ekranlarından takip edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de derbi maçı heyecanı!

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR

13 Nisan Sivasspor-Fenerbahçe

20 Nisan Fenerbahçe-Kayserispor

26 Nisan Gaziantep FK-Fenerbahçe

4 Mayıs Fenerbahçe-Beşiktaş

11 Mayıs Başakşehir-Fenerbahçe

18 Mayıs Fenerbahçe-Eyüpspor

25 Mayıs Hatayspor-Fenerbahçe

1 Haziran Fenerbahçe-Konyaspor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de derbi maçı heyecanı!

BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR

12 Nisan Beşiktaş-Başakşehir

19 Nisan Gzötepe-Beşiktaş

25 Nisan Beşiktaş-Hatayspor

4 Mayıs Fenerbahçe-Beşiktaş

11 Mayıs Beşiktaş-Adana Demirspor

18 Mayıs Alanyaspor-Beşiktaş

25 Mayıs Beşiktaş-Rizespor

1 Haziran Bodrumspor-Beşiktaş