Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig’de derbi maçı heyecanı!

32, 33 ve 34. hafta maçlarının programlarının açıklanması ardından Fenerbahçe-Beşiktaş maçında tarih ve saat netleşti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertliler evinde Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah beyazlıları ağırlayacak. Sezon sonu yaklaşırken kalan karşılaşmalar için geri sayım başladı. Peki; Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?