Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı canlı izle! Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı yayın kanalı izle!

EZELİ RAKİPLERİN LİGDEKİ DURUMU NASIL?

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 19 puan elde etti.