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Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 11:05

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 32. Haftası ezeli rekabetin doruğa çıkacağı Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne olacak. Ligde çıktığı son 5 maçta mağlubiyet almaya ev sahibi sarı-lacivertli ekip 56 puanla 3. Sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 41 puanla 13. sırada yer alıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip olan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler yoğun şekilde maç tarihi, canlı yayın kanalı ve saat bilgilerine erişmek isteyerek "Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, maçı hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında derbi maçında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. Kıran kırana mücadele etmek için hazırlanan ezeli rakiplerin mücadelesini televizyondan takip edecek olan futbolseverler FB-GS derbi maçının gün, canlı yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgi edinmek isteyerek "Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, maçı hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak devam ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçına ilişkin detaylar şöyle;

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
  • Süper Lig 32. Hafta Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 10 Nisan 2022 Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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