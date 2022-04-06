Haberler Yaşam Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman? Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 11:05

Süper Lig'in 32. Haftası ezeli rekabetin doruğa çıkacağı Fenerbahçe Galatasaray derbisine sahne olacak. Ligde çıktığı son 5 maçta mağlubiyet almaya ev sahibi sarı-lacivertli ekip 56 puanla 3. Sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar 3 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 41 puanla 13. sırada yer alıyor. Her iki takım için de kritik öneme sahip olan mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler yoğun şekilde maç tarihi, canlı yayın kanalı ve saat bilgilerine erişmek isteyerek "Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, maçı hangi kanalda, saat kaçta?" şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.