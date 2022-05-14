Haberler Yaşam Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri

Giriş Tarihi: 14.05.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 19:20

Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri

Real Madrid'te istediği forma süresini alamadığı için ayrılmak isteyen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Mariano Diaz için Fenerbahçe bastırıyor. Birçok takımdan teklif alsa da Mariano Diaz oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Uzun süredir Madrid'de yedek kalan Mariano Diaz, forma süresini iyi değerlendirip daha iyi bir takıma gitmek istiyor. Bu sene La Liga'da sadece 6 maçta süre alan Mariano Diaz için taraftarlar Mariano Diaz hangi mevkide oynuyor sorusunu yöneltiyor. Peki, Mariano Diaz nereli? İşte detaylar…