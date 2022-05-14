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Haberler Yaşam Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri
Giriş Tarihi: 14.05.2022 19:18 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 19:20

Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri

Real Madrid'te istediği forma süresini alamadığı için ayrılmak isteyen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Mariano Diaz için Fenerbahçe bastırıyor. Birçok takımdan teklif alsa da Mariano Diaz oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Uzun süredir Madrid'de yedek kalan Mariano Diaz, forma süresini iyi değerlendirip daha iyi bir takıma gitmek istiyor. Bu sene La Liga'da sadece 6 maçta süre alan Mariano Diaz için taraftarlar Mariano Diaz hangi mevkide oynuyor sorusunu yöneltiyor. Peki, Mariano Diaz nereli? İşte detaylar…

Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri

Real Madrid altyapısında yetişen ve istediği forma süresini bir türlü bulamayan Mariano Diaz, Lyon'da gösterdiği üstün performansla tekrar Real Madrid'in yolunu tutmuştu. 4 yıldır yedek kulübesine bağlanan Mariano Diaz için Fenerbahçe harekete geçmiş durumda. Gelecek sene sözleşmesi bitecek ve ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan Diaz için Fenerbahçe düğmeye erkenden bastı. Peki, Mariano Diaz hangi mevkide oynuyor? İşte detaylar…

Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri

MARIANO DIAZ KİMDİR?

Tam ismi, Mariano Diaz Mejia olan futbolcu, 1 Ağustos 1993 yılında İspanya'nın Premia de Mar şehrinde dünyaya geldi. Annesinin ismi Mariana Meija, babasının ismi Mariano Diaz'dır. Forvet mevkisinde oynamaktadır. Real Madrid altyapısında başladığı futbol hayatına daha sonra Lyon'da devam eden Diaz, tekrardan Real Madrid'e gelse de istediği forma süresini bulamadı.

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Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri

MARIANO DIAZ BOYU VE KİLOSU

Mariano Diaz 1.80 boyunda, 73 kilodadır.

Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri

MARIANO DIAZ OYNADIĞI TAKIMLAR

Real Madrid altyapısından çıkan Mariano Diaz, Madrid dışında Olimpik Lyon'da forma terletti. 5 milyon euroya Lyon'a satılan oyuncu, Lyon'da gösterdiği üstün performans sonucu 25 milyona Real Madrid'e geri transfer oldu.

Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızına dikti! Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Mariano Diaz istatistikleri

MARIANO DIAZ İSTATİSTİKLERİ

Mariano Diaz bu yıl oynadığı 8 maçta gol atamadı, bir asist kaydetti. Mariano Diaz santrafor mevkinde oynamaktadır.

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