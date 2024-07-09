Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Süper Lig sezonuna hazırlanan takımlar hazırlıklarına başladı. Avusturya kampında olan Kanarya'nın karşılaşması Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı izle araştırması ile takip edilecek. Muhtemel 11'ler ve maçın canlı yayın kanalı gündemde. Peki; Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...