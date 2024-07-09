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Haberler Yaşam Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 09.07.2024 23:49 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 23:53

Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları ile gündemde. Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonuna hazırlanan sarı lacivertliler hazırlık maçlarına çıkıyor. Fenerbahçe hazırlık maçı bugün mü, nereden izlenir gibi sorular da gündemde. Öte yandan muhtemel ilk 11 de takip ediliyor. Taraftar ekran başında. İşte, Fenerbahçe Hajduk Split maçı canlı yayın bilgisi...

Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

Süper Lig sezonuna hazırlanan takımlar hazırlıklarına başladı. Avusturya kampında olan Kanarya'nın karşılaşması Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı izle araştırması ile takip edilecek. Muhtemel 11'ler ve maçın canlı yayın kanalı gündemde. Peki; Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Hajduk Split maçı 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Fenerbahçe Youtube kanalından ve S sport paltformu üzerinde yayımlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını için aşağıdaki linkleri kontrol edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCgqlho3-8a6FmDqQm7Q6gJw

https://www.ssportplus.com/

Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı canlı yayın bilgisi

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split
19.00 (Yerel saat)
Merkur Arena


13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg
18.30 (Yerel saat)
Merkur Arena

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