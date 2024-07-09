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Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 06:13
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
06:13
Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?
Fenerbahçe'de Mourinho dönemi başladı. Yeni sezon için hazırlık yapan sarı lacivertli takım Hırvatistanlı ekip ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman ve saat kaçta soruları taraftarın gündemindeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'i takip ediliyor. Peki; Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte, detaylar...