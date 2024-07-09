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Haberler Yaşam Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 06:13

Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?

Fenerbahçe'de Mourinho dönemi başladı. Yeni sezon için hazırlık yapan sarı lacivertli takım Hırvatistanlı ekip ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman ve saat kaçta soruları taraftarın gündemindeki yerini aldı. Maçın canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'i takip ediliyor. Peki; Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte, detaylar...

Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?

Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, nerede gibi sorular gündemde. 2024-2025 sezonuna Jose Mourinho ile hazırlanan takım daha önce de hazırlık karşılaşmalarına çıktı. Şimdi sırada Hajduk Split var. Peki; Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç bilgileri...

Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Hajduk Split maçı 10 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?

FENERBAHÇE HAJDUK SPLİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın Fenerbahçe Youtube kanalından yayımlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split
19.00 (Yerel saat)
Merkur Arena


13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg
18.30 (Yerel saat)
Merkur Arena

Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?
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