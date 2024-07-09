Fenerbahçe Hajduk Split hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Hajduk Split maçı hangi gün ve saat kaçta?

Fenerbahçe Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta, nerede gibi sorular gündemde. 2024-2025 sezonuna Jose Mourinho ile hazırlanan takım daha önce de hazırlık karşılaşmalarına çıktı. Şimdi sırada Hajduk Split var. Peki; Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, maç bilgileri...