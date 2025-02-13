FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE: UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Anderlecht maçı canlı izle linki, şifresiz HD

Fenerbahçe'nin Anderlecht ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun heyecanı devam ediyor. TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak bu zorlu maçta, sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan oyuncular dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun liderliğinde sahada güçlü bir performans sergileme hedefinde. İşte TRT 1 ekranı ile Fenerbahçe – Anderlecht maçı canlı izleme ekranı haberin devamında...