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Haberler Yaşam Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 09.12.2021 21:03 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 21:05

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, ne zaman, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, son grup maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'u sahasında konuk edecek. Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli ekip son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyet alırken Alman rakip 3 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz olarak ilk sırada bulunuyor. FB maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman?" gibi sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve maçın son dakika ilk 11 bilgileri.

Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, ne zaman?

Vitor Pereira yönetiminde UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki son maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile yeşil sahada bir araya geliyor. Grupta 5 puan elde eden sarı-lacivertliler, 11 puanla ilk sırada yer alan Alman rakibi İstanbul2da devirmeyi hedefliyor. FB maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyenler "Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi D grubu Fenerbahçe - Frankfurt maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve son dakika ilk 11 detayları şöyle;

Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, ne zaman?

Fenerbahçe - Eintracht Frankfurt maçı 9 Aralık 2021 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarında naklen yayınlanacak.

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Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, ne zaman?

FENERBAHÇE - FRANKFURT MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE XI: Berke, Kim, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Sosa, Zajc, Novak, İrfan Can, Pelkas, Berisha.

E. FRANKFURT XI: Trapp, Chandler, Tuta, Ndicka, Jakic, Hasebe, Sow, Kamada, Kostic, Hauge, Borre.

FENERBAHÇE-EİNTRACHT FRANKFURT MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6'ncı ve son haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, taraftarlarının önünde 3 puan almak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, ne zaman?

Teknik direktör Pereira ve sarı-lacivertli futbolcu Jose Sosa, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli teknik adam, grupta bazı maçlarda hedefledikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederek, "Bu turnuva bizim için farklı olabilirdi. Eintracht Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltıları atsak toplam 4 puanımız daha olabilirdi. Fakat ne yazık ki bu şekilde olmadı. Gerçeği değiştiremeyiz. Yarınki rakibimiz Bundesliga'da oynayan zor bir rakip. Kuvvetli, organize bir takım. Taraftarımızın önünde kazanıp 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Avrupa Ligi Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, ne zaman?

Önceliklerinin Süper Lig olduğunu vurgulayan Pereira, kadronun nasıl olacağına yönelik soruya, "Yarınki maç önemli bir karşılaşma. Galibiyet için savaşmak istiyoruz. Bizim önceliğimiz lig. Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için az süremiz olduğu için işleri doğru yapmamız gerekiyor. Yarınki kadroda birkaç değişiklik yapabiliriz ama yarınki kadro da güçlü bir kadro olacak." diye cevap verdi.

Çaykur Rizespor maçındaki performansı sergilemeleri halinde ligde seviyelerini yukarı çekebileceklerini aktaran Pereira, şunları kaydetti:

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