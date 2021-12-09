Teknik direktör Pereira ve sarı-lacivertli futbolcu Jose Sosa, Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli teknik adam, grupta bazı maçlarda hedefledikleri sonuçları alamadıklarını ifade ederek, "Bu turnuva bizim için farklı olabilirdi. Eintracht Frankfurt ve Antwerp maçlarında kaçırdığımız penaltıları atsak toplam 4 puanımız daha olabilirdi. Fakat ne yazık ki bu şekilde olmadı. Gerçeği değiştiremeyiz. Yarınki rakibimiz Bundesliga'da oynayan zor bir rakip. Kuvvetli, organize bir takım. Taraftarımızın önünde kazanıp 3 puanı almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.