UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, son grup maçında Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'u sahasında konuk edecek. Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertli ekip son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyet alırken Alman rakip 3 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz olarak ilk sırada bulunuyor. FB maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman?" gibi sorular üzerinden yaptıkları araştırmalarla bilgi edinmeye çalışıyor. Merak konusu olan Fenerbahçe Frankfurt maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, ne zaman? sorularının yanıtları ve maçın son dakika ilk 11 bilgileri.