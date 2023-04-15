Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle! Süper Lig 29. hafta beIN Sports Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabaka naklen beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyenler Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli takım son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmiş ve lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürmüştü. İşte Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı ve detaylar.