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Haberler Yaşam Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle! Süper Lig 29. hafta beIN Sports Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 15.04.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 18:21

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle! Süper Lig 29. hafta beIN Sports Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabaka naklen beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyenler Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı araştırmasına çıktı. Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli takım son olarak Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup etmiş ve lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya düşürmüştü. İşte Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı ve detaylar.

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle! Süper Lig 29. hafta beIN Sports Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı araştırmaları akşam saatleriyle beraber hız kazandı. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç, Ülker Stadı'nda oynanacak. Ankaragücü ise küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alırken sarı kanaryalar ise lider Galatasaray ile puan farkını kapatabilmek adına sahaya galibiyet ateşiyle çıkacak. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı ile internet aracılığıyla maçın takibini yapmak isteyenler konuyu gündeme taşıdı. Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı yayın ile beIN Sports ve TOD TV'de olacak.

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle! Süper Lig 29. hafta beIN Sports Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı

FENERBAHÇE MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE!

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Fenerbahçe - Ankaragücü maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Bilindiği üzere BeIN Sports, internet üzerinden de maçları yayınlıyor. TOD Tv aracılığı ile yayın hayatına geçen platformdan maçın canlı yayın takibini yapmak için aşağıda yer alan linke gidebilir ve belirlenen ücret karşılığı üye olabilirsiniz;

https://www.todtv.com.tr/sinirsiz-spor

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Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle! Süper Lig 29. hafta beIN Sports Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı

Ligde son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirmişti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle! Süper Lig 29. hafta beIN Sports Fenerbahçe MKE Ankaragücü maçı canlı izle ekranı

Ankaragücü ise küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Ankara'da 3-0 kazanmıştı.

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