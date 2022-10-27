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Haberler Yaşam Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı İzle
Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:34

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi'nde sarı lacivertli temsilcimiz liderlik için sahne alıyor. B grubunda üç galibiyet ve bir beraberliği bulunan Fenerbahçe, Rennes'i yenmesi durumunda Kiev maçı öncesi liderliği garantileyecek ve ülke puanı sıralaması için önemli ölçüde katkı sağlayacak. Jorge Jesus ve öğrencileri mutlak üç puan için çıkacağı karşılaşma öncesi son hazırlıklarını da tamamladı. Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda ise gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi sorusunun cevabı ve muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı İzle

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda futbolseverlerin akıllarındaki en önemli soru işareti oldu. UEFA Avrupa Ligi B grubunda liderlik için mücadele edecek olan sarı lacivertli temsilcimiz mutlak üç puan hedefiyle sahaya çıkacak. Jorge Jesus'un sahay süreceği muhtemel 11 belli olurken, mücadelenin yayın kanalı da belirlenmişti. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi?

FENERBAHÇE RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe bu akşam kendi sahasında Fransız ekibini konuk edecek. Maç öncesi muhtemel 11 belli olurken, mücadelenin yayın kanalı bilgileri de merak ediliyor.

İşte detaylar;

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı İzle

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR KADRODA YER ALMADI?

Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ediyor.

Bunun yanında A takım kadrosunda yer alan Serdar Dursun, Bruma, Isak Vural, Cağtay Kurukalıp, Mauricio Lemos ve Nazım Sangare kayıtlı olmadıkları için maçta oynanamayacak.

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Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı İzle

UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

1- Fenerbahçe | 10 Puan

2- Rennes | 10 Puan

3- AEK | 3 Puan

4- Dinamo Kiev | 0

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı İzle

FENERBAHÇE RENNES MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Altay Bayındır; Szalai, Henrique, Serdar Aziz; Ferdi Kadıoğlu, Alioski, İrfan Kahveci, İsmail Yüksek, Crespo; Rossi, Valencia

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı İzle

Rennes

Mandanda; Meling, Theate, Wooh, Assignon; Ugochukwu, Majer, Bourigeaud; Tait; Terrier, Gouiri

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