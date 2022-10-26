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Haberler Yaşam Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:50 Güncelleme Tarihi: 26.10.2022 13:50

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Rennes ile yarın grup birinciliği için karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak maçın kazananı grubu lider bitirmeyi büyük oranda garantileyecek. Jorge Jesus'un takımı, grupta oynadığı 4 maçın üçünü kazanırken, tek beraberliğini Rennes deplasmanından 2 – 0'dan gelerek aldı. Etkileyici beraberlik, gruptaki umutları taze tuttu. Fenerbahçe Rennes maçı, UEFA ülke puanı özelinde de önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda, EXXEN mi TV8,5 mu? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birinciliği garantilemek için yarın akşam Şükrü Saraçoğlu'nda Fransız temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Fransa'daki maçtan 2 – 2'lik beraberlikle dönen sarı kanarya, evinde galibiyeti almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR BULUNUYOR

Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ediyor.

Bunun yanında A takım kadrosunda yer alan Serdar Dursun, Bruma, Isak Vural, Cağtay Kurukalıp, Mauricio Lemos ve Nazım Sangare kayıtlı olmadıkları için maçta oynanamayacak.

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Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

SON 16'YI İKİ TAKIM DA GARANTİLEDİ

Fenerbahçe son maçında AEK Larnaca'yı deplasmanda 2 – 1'lik skorlar geçerek grupta puanını 10'a çıkardı. Böylece gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe sahasında Rennes'i, AEK Larnaca da sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Maç, 27 Ekim 2022 Perşembe günü saat 19.45'te canlı yayınlanacak.

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