Fenerbahçe Rennes ile yarın grup birinciliği için karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak maçın kazananı grubu lider bitirmeyi büyük oranda garantileyecek. Jorge Jesus'un takımı, grupta oynadığı 4 maçın üçünü kazanırken, tek beraberliğini Rennes deplasmanından 2 – 0'dan gelerek aldı. Etkileyici beraberlik, gruptaki umutları taze tuttu. Fenerbahçe Rennes maçı, UEFA ülke puanı özelinde de önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda, EXXEN mi TV8,5 mu? Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…