Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda birinciliği garantilemek için yarın akşam Şükrü Saraçoğlu'nda Fransız temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Fransa'daki maçtan 2 – 2'lik beraberlikle dönen sarı kanarya, evinde galibiyeti almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…