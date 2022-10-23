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Haberler Yaşam Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 11:59

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Fenerbahçe Rennes maçı saati ve canlı yayın bilgileri, sarı kanaryanın taraftarları tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi B grubundan çıkmayı garantileyen iki takım Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Grup birinciliği için mücadele edecek olan iki takım, grupta birinci olarak bir tur pas geçmek istiyor. Sporseverler de Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta aratmasını gerçekleştiriyor. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak, TV8,5 mu EXXEN mi? İşte Fenerbahçe Rennes maçı canlı yayın bilgiler…

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Fenerbahçe Rennes maçı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun kaderini belirleyecek. Gruptan çıkmayı garantileyen iki takım, grup lideri olup direkt olarak son 16'ya kalmak için ellerinden geleni yapacak. Sporseverler de Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte detaylar…

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

FENERBAHÇE'DE SAKATLAR BULUNUYOR

Fenerbahçe'de Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in sakatlıkları devam ediyor.

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Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Bunun yanında A takım kadrosunda yer alan Serdar Dursun, Bruma, Isak Vural, Cağtay Kurukalıp, Mauricio Lemos ve Nazım Sangare kayıtlı olmadıkları için maçta oynanamayacak.

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

SON MAÇINDA AEK LARNACA'YI DEPLASMANDA MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe son maçında AEK Larnaca'yı deplasmanda 2 – 1'lik skorlar geçerek grupta puanını 10'a çıkardı. Böylece gruptan çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe Rennes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. hafta Fenerbahçe Rennes maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Fenerbahçe 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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