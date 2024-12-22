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Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
23:38
Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster? 22 Aralık 2024 tarihli bölümü ile izleniyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yarışmanın yeni bölümünde yarışmacıya Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir? sorusu yöneltildi. Şıklar üzerinde düşünen yarışmacıyla birlikte izleyenler de yarışıyor. İşte, cevabı...