Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 16:16

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA'ya mı gidiyor Konferansa mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak. Maç için heyecanlı olan taraftarlar Fenerbahçe Lille maçını kazanırsa ve kaybederse ihtimaller neler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA'ya mı gidiyor Konferansa mı? İşte, detaylar...

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA’ya mı gidiyor Konferansa mı?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Lille karşısında ter dökecek. İlk maçında mağlubiyete uğrayan sarı lacivertli ekip, rövanş maçından galip ayrılmak istiyor. Fnerbehçe'nin takipçileri tur için ihtimalleri araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA’ya mı gidiyor Konferansa mı?

TUR İÇİN İHTİMALLER

Fenerbahçe, Lille karşısında 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını bir üst tura yazdıracak.

Lille'in galibiyeti ve beraberliğin Fransız ekibini play-off'a taşıyacağı eşleşmede, 1 farklı Fenerbahçe galibiyeti halinde ise maç uzayacak.

15'er dakikalık 2 uzatma devresinde skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA’ya mı gidiyor Konferansa mı?

SLAVİA PRAG-UNİON SAİNT-GİLLOİSE GALİBİYLE OYNAYACAK

Fenerbahçe, Lille'i geçmesi durumunda play-off turunda Slavia Prag-Union Saint-Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçı 20 ya da 21 Ağustos'ta, rövanşı ise 27-28 Ağustos tarihlerinde yapacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA’ya mı gidiyor Konferansa mı?

FENERBAHÇE LİLLE MAÇINI KAYBEDERSE UEFA'YA MI GİDİYOR KONFERANSA MI?

Fenerbahçe, bu rakibini de geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak.

Sarı-lacivertliler, Lille'e elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA’ya mı gidiyor Konferansa mı?

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin Lille maçı öncesi UEFA kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

SON DAKİKA