Giriş Tarihi: 13.08.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
16:16
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA'ya mı gidiyor Konferansa mı?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını ağırlayacak. Maç için heyecanlı olan taraftarlar Fenerbahçe Lille maçını kazanırsa ve kaybederse ihtimaller neler merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? Fenerbahçe Lille maçını kaybederse UEFA'ya mı gidiyor Konferansa mı? İşte, detaylar...