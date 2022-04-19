Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçına saatler kaldı. Futbol hayranları Avrupa'nın bu iki köklü kulübünün maçını izlemek için saat sayıyor. Ukrayna'daki savaş sebebiyle barışa dikkat çekecek bu iki ekip, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Karşılaşmanın gelirleri direkt olarak savaş mağdurlarına ve çocuklara gidecek. Peki, Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Fenerbahçe – Shakhtar canlı izleme yolları! İşte detaylar…