Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk ile bu akşam kendi sahasında karşılaşacak. Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'daki savaşa dikkat çekme amacıyla, barış teması altında "Shakhtar Donetsk Global Tour" düzenliyor. Fenerbahçe de bu dünya turunda Ukrayna ekibiyle karşılaşacak. Dostluk maçı altında oynanacak maçın gelirleri Ukrayna'da savaş mağdurlarına verilecek. Peki, Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta başlayacak, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Fenerbahçe – Shakhtar Donetsk maçı hakkında bilinmesi gerekenler…