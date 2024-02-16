Haberler
Yaşam
Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
13:40
Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!
İstanbul'da hareketlin anlar yaşandı. 'Redkitler' suç örgütüne operasyon yapıldı. 31 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri F.D.'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için trübin liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar düzenlediği ortaya çıktı. Gümüştekin'e yönelik saldırıda ise 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu kurtarılamamıştı. İşte operasyonun ayrıntıları