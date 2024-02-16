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Haberler Yaşam Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:40

Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!

İstanbul'da hareketlin anlar yaşandı. 'Redkitler' suç örgütüne operasyon yapıldı. 31 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri F.D.'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için trübin liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar düzenlediği ortaya çıktı. Gümüştekin'e yönelik saldırıda ise 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu kurtarılamamıştı. İşte operasyonun ayrıntıları

DHA
Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!

İstanbul'da bugün 'Redkitler' suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de şüphelilerin kaldığı tespit edilen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!

REDKİTLER VE DALTONLARIN ÇATIŞMASI
Yapılan soruşturmada Redkitler suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan 'Daltonlar' silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri tespit edildi.

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Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!

FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERLİĞİ İÇİN SİLAHLI SALDIRILAR
'Redkitler'in örgüt lideri F.D.'in Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı'na 2023 Ağustos ayında Bağcılar'da silahlı saldırı düzenlettiği belirlendi.

Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!

2024 Ocak ayında ise Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!

Gümüştekin'e yönelik saldırıda 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu hayatını kaybetmişti.

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