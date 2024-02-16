Fenerbahçe tribün liderliği için saldırılar düzenledi: İstanbul’da Redkitler operasyonu!

İstanbul'da bugün 'Redkitler' suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Baskınlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece'de şüphelilerin kaldığı tespit edilen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.