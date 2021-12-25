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Giriş Tarihi: 25.12.2021 23:28 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 23:28

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 19. Haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk ediyor. Son 5 maçında 3 berberlik tek mağlubiyet ve galibiyete imza atan sarı-lacivertliler sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise canlı yayın kanalının öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. Haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenler canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

FENERBAHÇE YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 19. Hafta Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı canlı yayın kanalı bilgileri şöyle;

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı 26 Aralık 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
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