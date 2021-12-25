Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 19. Haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk ediyor. Son 5 maçında 3 berberlik tek mağlubiyet ve galibiyete imza atan sarı-lacivertliler sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler ise canlı yayın kanalının öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.