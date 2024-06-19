Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!

Avrupa kupalarına ikinci ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin grup aşamasına kalabilmek için 3 tur oynaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlarını 23-24 Temmuz tarihlerinde oynayacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi bugün belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi hakkında detaylar ve kura çekiminin yapılacağı saat…