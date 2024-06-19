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Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
11:45
Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!
Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. 2023-2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Sarı-lacivertlilerin rakibi için gözler bugünkü kura çekimine çevrilmişti. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi hakkında detaylar…