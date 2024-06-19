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Haberler Yaşam Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 11:45

Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. 2023-2024 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. ön eleme turundan Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Sarı-lacivertlilerin rakibi için gözler bugünkü kura çekimine çevrilmişti. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi hakkında detaylar…

Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!

Avrupa kupalarına ikinci ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Fenerbahçe'nin grup aşamasına kalabilmek için 3 tur oynaması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlarını 23-24 Temmuz tarihlerinde oynayacak olan sarı-lacivertlilerin rakibi bugün belli oluyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? İşte Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi hakkında detaylar ve kura çekiminin yapılacağı saat…

Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!

ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rakibi bugün belli oluyor. Fenerbahçe, Devler Ligi'nde grup aşamasına kalabilmesi için üç eleme geçmesi gerekecek.

Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde saat 13.00'te başlayacak. Sarı-lacivertliler kura çekimine seri başı olarak katılacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden yayınlanacak.

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Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Saat 13.00'te başlayacak olan kura çekiminde Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri Lugano (İsviçre) ve Partizan (Sırbistan). Sarı lacivertlilerin tur atlaması durumunda 3. eleme turundaki rakipleri de bugün çekilecek kurada belli olacak.

Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin 2. ön eleme turundaki rakibi belli oluyor!
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