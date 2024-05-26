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Giriş Tarihi: 26.05.2024 22:15 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 22:15

Fenerbahçe'nin Süperlig'de kaç şampiyonluk gördü? Fenerbahçe ligde kaç kez şampiyon oldu? işte sarı lacivertlilerin karnesi

Trendyol Süper Lig'de 38. hafta maçları oynanıyor. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında İstanbulspor ile son karşılaşmasını gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali bulunduğu bu maçta Fenerbahçe Süper Lig'de kaç kez şampiyon oldu? Araştırılmaya başladı. Galatasaray Konyaspor'la deplasman mücadelesinde bir puana dahi sahip olursa şampiyon olacak. Sarı lacivertlerin şampiyonluk mücadelesinde yenmesi yetmiyor aynı zamanda rakibi Galatasaray'ın da yenilmesi gerekiyor. Peki Fenerbahçe ligde kaç kez şampiyon oldu? İşte Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali

Fenerbahçe’nin Süperlig’de kaç şampiyonluk gördü? Fenerbahçe ligde kaç kez şampiyon oldu? işte sarı lacivertlilerin karnesi

Fenerbahçe şampiyonluk ihtimali araştırılmaya başladı. Bu akşam oynanan İstanbulspor maçını Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray'da yenilmesi durumunda Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Peki Fenerbahçe Süper Lig'de kaç kez şampiyon oldu?

Fenerbahçe’nin Süperlig’de kaç şampiyonluk gördü? Fenerbahçe ligde kaç kez şampiyon oldu? işte sarı lacivertlilerin karnesi

FENERBAHÇE LİG'DE KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 19 şampiyonluğu var. İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonlar:

1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83, 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2010-11, 2013-14

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Fenerbahçe’nin Süperlig’de kaç şampiyonluk gördü? Fenerbahçe ligde kaç kez şampiyon oldu? işte sarı lacivertlilerin karnesi

FENERBAHÇE'NİN TOPLAMDA KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Fenerbahçe'nin 1959 yılından beri oynanan Süper Lig'de 19 şampiyonluğu var. Sarı lacivertliler, 6 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, son olarak 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyon oldu.

Fenerbahçe, 1959 yılında ilk kez Millî Lig adıyla düzenlenen ligde o sezon Kırmızı ve Beyaz Grup uygulaması yapılmış bu iki grubun birincisi çift maç usulü final maçı oynamış ve iki maç sonunda Galatasaray'a üstünlük sağlayarak ligin ilk şampiyonu olmuştur.

Fenerbahçe’nin Süperlig’de kaç şampiyonluk gördü? Fenerbahçe ligde kaç kez şampiyon oldu? işte sarı lacivertlilerin karnesi

34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fenerbahçe, 74 gol atıp kalesinde 33 gol gördü. Fenerbahçe'nin en yakın rakibi Galatasaray ise o sezonu 65 puanla ikinci olarak tamamladı.

Toplamda ise Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 16, Trabzonspor 7, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez şampiyon olmuştur.

Fenerbahçe’nin Süperlig’de kaç şampiyonluk gördü? Fenerbahçe ligde kaç kez şampiyon oldu? işte sarı lacivertlilerin karnesi
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