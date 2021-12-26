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Haberler Yaşam Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? İddialar doğru mu, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü (hocası) Alex De Souza mı?
Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:31 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 13:37

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? İddialar doğru mu, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü (hocası) Alex De Souza mı?

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia milyonlarca taraftarı heyecanlandırmaya yetti. Sarı lacivertli takımın tarihine adını altın harflerle yazdıran futbolcu Alex De Souza'nın ekibin hocası olarak geri döneceği iddiaları spor gündemine bomba gibi düşerken özellikle sarı lacivertli renklere gönül veren binlerce taraftar "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, Alex De Souza mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genç hocayla görüşmelerin başladığı konusu konuluşurken sevilen isim bilindiği üzere şu an Sao Paulo B takımını çalıştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak, Alex De Souza mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? İddialar doğru mu, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü hocası Alex De Souza mı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı ile beraber çeşitli iddialar da gündemde yer almaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte Vitor Pereira döneminin sona ermesinin ardından gözler yönetimin ekibi yönetecek hoca kararına çevrilmişti. Yeni iddialarla beraber "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, Alex De Souza mı?" soruları milyonların gündemine geldi. Peki, İddialar doğru mu, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Alex De Souza mı? İşte milyonları heyecanlandıran iddianın detayları...

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? İddialar doğru mu, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü hocası Alex De Souza mı?

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de istediği sonucu alamayan Sarı Lacivertli takım, yeni hoca arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe için iddia edilen bir isim ise tüm taraftarları daha gerçekleği doğrulanmadan heyecana boğmaya yetti.

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Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? İddialar doğru mu, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü hocası Alex De Souza mı?

ALEX DE SOUZA İDDİASI DOĞRU MU?

İddiaya göre; Sarı Lacivertli takımda yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren efsane futbolcusu Alex'e emanet etmeyi düşünüyor.

44 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşmelere başlandı ve Alex'in yanıtı bekleniyor.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? İddialar doğru mu, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü hocası Alex De Souza mı?

Fenerbahçe, efsane oyuncudan olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a teklif sunacak. Öte yandan yine iddialar doğrultusunda Daum, Fenerbahçe'yi yeniden çalışmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? İddialar doğru mu, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü hocası Alex De Souza mı?

Gündemde yer alan diğer bir isim ise Slaven Bilic.

Hırvat hocanın, Guan ile olan sözleşmesini Ocak ayında feshetme şansı bulunuyor. Bu nedenle başarılı teknik adamın sarı lacivertli takımın başına geçmesi de yine beklentiler arasında yer alıyor.

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