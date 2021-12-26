Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak? İddialar doğru mu, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü (hocası) Alex De Souza mı?

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü için yeni iddia milyonlarca taraftarı heyecanlandırmaya yetti. Sarı lacivertli takımın tarihine adını altın harflerle yazdıran futbolcu Alex De Souza'nın ekibin hocası olarak geri döneceği iddiaları spor gündemine bomba gibi düşerken özellikle sarı lacivertli renklere gönül veren binlerce taraftar "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak, Alex De Souza mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Genç hocayla görüşmelerin başladığı konusu konuluşurken sevilen isim bilindiği üzere şu an Sao Paulo B takımını çalıştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu mu, kim olacak, Alex De Souza mı? İşte detaylar...