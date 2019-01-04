Fenomen Alman polis kararını verdi

Adrienne Koleszar Almanya'nın Dresden şehrinde polis memuru olarak çalışıyordu. Fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen oldu. Fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen oldu. Fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen oldu. Koleszar, 'Fotoğraflarım kadınlar için, amacım bu fotoğrafları gören kadınların da sağlıklı beslenmesi ve spor alışkanlığı kazanması' diye açıklama yaptı. Adrienne, gazetelere çıktı, tvlerde röportajlar verdi ve ününe ün kattı. Hayalini gerçekleştirdi; bir çok şehir ve ülke gezdi.