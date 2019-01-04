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polis kararını verdi

Giriş Tarihi: 04.01.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 15:51
Fenomen Alman polis kararını verdi

Adrienne Koleszar Almanya'nın Dresden şehrinde polis memuru olarak çalışıyordu.

Fenomen Alman polis kararını verdi

Fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen oldu.

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Fenomen Alman polis kararını verdi

Fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen oldu.

Fenomen Alman polis kararını verdi

Fakat sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla bir anda fenomen oldu.

Fenomen Alman polis kararını verdi

Koleszar, "Fotoğraflarım kadınlar için, amacım bu fotoğrafları gören kadınların da sağlıklı beslenmesi ve spor alışkanlığı kazanması' diye açıklama yaptı.

Fenomen Alman polis kararını verdi

Adrienne, gazetelere çıktı, tvlerde röportajlar verdi ve ününe ün kattı.

Fenomen Alman polis kararını verdi

Hayalini gerçekleştirdi; bir çok şehir ve ülke gezdi.

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