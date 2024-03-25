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Fenomen Banu Parlak’ın köpeği Drago Leo’yu öldürdü: Sen bir katilsin!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
15:25
Fenomen Banu Parlak’ın köpeği Drago Leo’yu öldürdü: Sen bir katilsin!
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, oturduğu sitede köpeği Drago'yu dolaşmaya çıkardı. Bu sırada, Parlak'ın elinden kurtulan Drago, Yasemin Kılıç'ın köpeği Leo'ya saldırdı! Site sakinlerinin çabasına rağmen Drago'nun parçaladığı Leo, kurtarılamadı. Kılıç Ailesi hukuk mücadelesi başlatacaklarını açıkladı: Banu Parlak sen bir katilsin!