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Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:31

Fenomen Melis Buse Betkayan ve annesinin hapsi istendi: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…

Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan ve annesi bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Betkayan'ın 9 aydan 4 yıla, annesinin ise 3 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmaları istendi. İşte detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Fenomen Melis Buse Betkayan ve annesinin hapsi istendi: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…

Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan ve annesi, ayrıldığı eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a küfür edip tehditler savurdu.

Fenomen Melis Buse Betkayan ve annesinin hapsi istendi: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…

Fenomen Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ'ın çalkantılı aşkı savcılığa taşındı. Reşit Bozdağ, ayrılık süreçlerinde eski sevgilisinin kendisine hakaret ve tehditler savurduğunu, şiddet uyguladığını iddia ederek avukatı Mehmet Mücahit Gençoğlu aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Fenomen Melis Buse Betkayan ve annesinin hapsi istendi: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…

NEFRET KUSTU

Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede fenomen Melis Buse Betkayan'ın beraberinde annesi Sevda Turan'da sanık olarak yer aldı. Betkayan'ın eski sevgilisine ayrılık döneminde canlı yayında sinkaflı küfürlerde bulunduğu belirtildi.

Fenomen Melis Buse Betkayan ve annesinin hapsi istendi: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…

ESKİ SEVGİLİYE AĞIR HAKARET VE TEHDİTLER

Ayrıca Betkayan'ın "Kızlarını s** ondan sonra gelecek aklın başına belli oldu'' şeklinde tehdit içerikli söylemde bulunduğu iddianamede anlatıldı. Melis Buse'nin annesi Sevda Turan'ın müşteki Reşit Bozdağ'a yönelik "Godoş, haysiyetsiz, zır cahil" ve çeşitli hakaret ettiği aktarıldı.

Fenomen Melis Buse Betkayan ve annesinin hapsi istendi: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…

ANNE KIZIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

İddianamede sanık anne-kızın ve Reşit Bozdağ ile arasında husumetin bulunduğu eklendi. Savcı, Melis Buse Betkayan'ın "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 9 aydan 4 yıla kadar cezalandırılmasını, anne Sevda Turan'ın ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla cezalandırılmasını talep etti.

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