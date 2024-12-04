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Fenomen Melis Buse Betkayan ve annesinin hapsi istendi: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…
Giriş Tarihi: 04.12.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
11:31
Fenomen Melis Buse Betkayan ve annesinin hapsi istendi: Eski sevgiliye küfürler ve tehditler…
Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan ve annesi bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanacak. Betkayan'ın 9 aydan 4 yıla, annesinin ise 3 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmaları istendi. İşte detaylar...