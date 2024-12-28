Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra..."

. TIBBİ GEREKLERE ZATEN AYKIRI, İNSAN DOĞASINA DA AYKIRI.

Ardından da diyor ki, 'Ben günde 4- 5 tane bu tip ameliyatlardan yapıyorum. Hatta ayda 150- 200 ameliyatı buluyor bu'. Şimdi böyle bir durumda, 4- 5 saat süren bir ameliyatın günde 5 tane yapılabilmesini bırakın, yapılırken özen gösterilebilmesi insan doğasına aykırı. Tıbbi gereklere zaten aykırı, insan doğasına da aykırı. Kaldı ki rahmetli Neşe Özkan'ın bir kalp hikayesi var geçmişte. Kalp ameliyatı geçirmiş. Böyle bir hastanın kendisine geldiğinde bir kardiyolojiden konsültasyon alınmadan, kişiye özel tetkikler yapılmadan, bunda bir sakınca görmüyorum diyerek süreci başlatması hayatın olağan akışına aykırı.