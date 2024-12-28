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Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra..."
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
15:54
Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra..."
İstanbul'da özel bir hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı geçirdikten sonra yaşamını yitiren sosyal medya ünlüsü Neşe Özkan'ın (27) Bursa'daki mezarı, ölümü şüpheli bulan eşinin talebi ve savcılığın talimatıyla otopsi yapılması amacıyla açıldı. 2 çocuk annesinin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yeniden toprağa verildi. Özkan ailesinin avukatı Ayşegül Mermer, "Neşe Özkan'ın bir kalp hikayesi var geçmişte. Kalp ameliyatı geçirmiş, böyle bir hastanın kendisine geldiğinde bir kardiyolojiden konsültasyon alınmadan, kişiye özel tetkikler yapılmadan, bunda bir sakınca görmüyorum diyerek süreci başlatması hayatın olağan akışına da aykırı. Bu durum dahi sorumluların sadece maddi beklenti ve motivasyonla hareket ettiğini göstermektedir. Sayın savcıdan mezarın açılması talebinde bulunduk. Bütün maddi gerçeklerin ortaya çıkması için de yüce Türk adaleti talebimizi uygun gördü ve otopsiye gönderdi. Şu an bu raporu bekliyoruz" dedi.