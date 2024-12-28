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Haberler Yaşam Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra..."
Giriş Tarihi: 28.12.2024 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:54

Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra..."

İstanbul'da özel bir hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı geçirdikten sonra yaşamını yitiren sosyal medya ünlüsü Neşe Özkan'ın (27) Bursa'daki mezarı, ölümü şüpheli bulan eşinin talebi ve savcılığın talimatıyla otopsi yapılması amacıyla açıldı. 2 çocuk annesinin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından yeniden toprağa verildi. Özkan ailesinin avukatı Ayşegül Mermer, "Neşe Özkan'ın bir kalp hikayesi var geçmişte. Kalp ameliyatı geçirmiş, böyle bir hastanın kendisine geldiğinde bir kardiyolojiden konsültasyon alınmadan, kişiye özel tetkikler yapılmadan, bunda bir sakınca görmüyorum diyerek süreci başlatması hayatın olağan akışına da aykırı. Bu durum dahi sorumluların sadece maddi beklenti ve motivasyonla hareket ettiğini göstermektedir. Sayın savcıdan mezarın açılması talebinde bulunduk. Bütün maddi gerçeklerin ortaya çıkması için de yüce Türk adaleti talebimizi uygun gördü ve otopsiye gönderdi. Şu an bu raporu bekliyoruz" dedi.

DHA
Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra...

Bursa'da yaşayan ve 5 yıl önce İskender Özkan ile evlenen, Neşe Özkan, bir televizyon kanalının yarışma programında, yemek yapma becerisi ve sunumundaki özgün tarzı ile dikkatleri üzerine çekerek adını duyurdu. Program sonrası yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ünlüsü haline gelen Özkan, 18 Aralık'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki özel bir hastanede karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra...

İddiaya göre, 5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı. Burada kalbi duran kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Neşe Özkan'ın Bursa'da toprağa verilmesinin ardından, eşi İskender Özkan, ameliyat öncesindeki tetkiklerinin eksik yapıldığını ileri sürerek hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra...

Neşe Özkan'ın ölümü hakkında soruşturmanın başlatılmasının ardından, Özkan ailesinin talebi üzerine 24 Aralık'ta otopsi yapılmak üzere mezar açıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda cenazeye otopsi işleminin yapılmasının ardından, Neşe Özkan 25 Aralık'ta yeniden defnedildi.

Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra...

'DOKTOR, AMELİYATIN BAŞLAMASINDAN 1 SAAT 15 DAKİKA SONRA AMELİYATI TERKETMİŞ'

Süreç ile ilgili açıklama yapan Özkan ailesinin avukatı Ayşegül Mermer, "Müvekkilim eşinin vefatından sonra bir hukuk mücadelesine girişmiştir. Ancak sorumlu hekim bu hukuk mücadelesini sosyal etkileşimle, hatta onun deyimiyle 'takipçi kasma' ile nitelendirmesi hakikaten bizim tüylerimizi ürpertmiştir. Ayrıca bir vefattan sonra, iki çocuk annesi, genç bir kadının vefatından sonra bir başsağlığı dilememesini de kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sorumlu hekim, rahmetli Neşe Özkan'ın ameliyatının 4- 5 saat sürebileceğini söylüyor.

Fenomen Neşe Özkan davasında avukattan şok açıklamalar: Ameliyat 5 saat sürüyor meğer doktor 1.5 saat sonra...

. TIBBİ GEREKLERE ZATEN AYKIRI, İNSAN DOĞASINA DA AYKIRI.

Ardından da diyor ki, 'Ben günde 4- 5 tane bu tip ameliyatlardan yapıyorum. Hatta ayda 150- 200 ameliyatı buluyor bu'. Şimdi böyle bir durumda, 4- 5 saat süren bir ameliyatın günde 5 tane yapılabilmesini bırakın, yapılırken özen gösterilebilmesi insan doğasına aykırı. Tıbbi gereklere zaten aykırı, insan doğasına da aykırı. Kaldı ki rahmetli Neşe Özkan'ın bir kalp hikayesi var geçmişte. Kalp ameliyatı geçirmiş. Böyle bir hastanın kendisine geldiğinde bir kardiyolojiden konsültasyon alınmadan, kişiye özel tetkikler yapılmadan, bunda bir sakınca görmüyorum diyerek süreci başlatması hayatın olağan akışına aykırı.

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