Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Fenomen Neşe Özkan estetik sonrası hayatını kaybetmişti: Eşi konuştu:" ölüme götüren ihmal"
Giriş Tarihi: 21.12.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:11

Fenomen Neşe Özkan estetik sonrası hayatını kaybetmişti: Eşi konuştu:" ölüme götüren ihmal"

Bursa'da karın gerdirme ameliyatı için İstanbul'daki gittiği bir özel hastanede hayatını kaybeden 27 yaşındaki sosyal medya fenomeni Neşe Özkan'ın eşi, eşim de 17 yaşında kalp kapama, kalpteki deliği kapama ameliyatı olduğunu sonrasında doktorunun kendisine iyileştiğini söylediğini ifade etti. Orada anestezi doktoruna söyledi. Anestezi doktoru da üstünden yeterince zaman geçmiş o sorun olmaz şeklinde bir beyanda bulundu eşime.
Ölüme kadar götürecek ihmal var" ifadelerini kullandı.

İHA
Fenomen Neşe Özkan estetik sonrası hayatını kaybetmişti: Eşi konuştu: ölüme götüren ihmal

Bursa'da 8 yıl önce dünya evine giren Neşe Özkan (27), bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Özel Bilge Hastanesinde karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı. Özkan, 5 saat süren ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın yakınları doktorlardan şikayetçi olurken, genç kadının polis memuru olan eşi İskender Özkan ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fenomen Neşe Özkan estetik sonrası hayatını kaybetmişti: Eşi konuştu: ölüme götüren ihmal

Özkan, "Öncelikle eşimin ölümünden Estetik firması ve Hastane sorumludur. Özel Bilge Hastanesinde ameliyat olduk. Hastanede ameliyat yapan doktor ve anestezi doktoru eşimle konuştular. Eşimin durumunu sordular. Daha önceki ameliyatlarını sordular. Her zaman sorulan soruları eşime de sordular. Eşim de 17 yaşında kalp kapama, kalpteki deliği kapama ameliyatı olduğunu sonrasında doktorunun kendisine iyileştiğini söylediğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenomen Neşe Özkan estetik sonrası hayatını kaybetmişti: Eşi konuştu: ölüme götüren ihmal

Orada anestezi doktoruna söyledi. Anestezi doktoru da üstünden yeterince zaman geçmiş o sorun olmaz şeklinde bir beyanda bulundu eşime. Bir doktor bize bunu söylüyorsa, yani güvenebileceğim daha üst bir merci yoktur. Ben ikna oldum. Bu soruya eşim de aynı şekilde ikna oldu. Ancak hastaneden aldığım evrakları incelediğimde kalbiyle alakalı bir tetkik yapılmadığını fark ettim.

Fenomen Neşe Özkan estetik sonrası hayatını kaybetmişti: Eşi konuştu: ölüme götüren ihmal

Yani eşimin kanını aldıkları sırada veya diğer odalara girdiği sırada ultrason çekildiğini, röntgen çekildiğini biliyorum ama EKG çekildiğini bilmiyorum. Bunun çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burnumdan ameliyat olduğumda EKG çekildi fakat eşimin kalp rahatsızlığı olmasına rağmen EKG'si çekilmedi. Ancak burada ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Çünkü bu ameliyat birçok insanın olduğu ve kolaylıkla geçen, girip çıktığı ve işin sonunda ölümü düşündükleri bir ameliyat olmadığını biliyorum" dedi.

Fenomen Neşe Özkan estetik sonrası hayatını kaybetmişti: Eşi konuştu: ölüme götüren ihmal

Böyle bir risk olduğunu bilseydi eşinin zaten bu riski almayacağını belirten Özkan, "Eşimin ameliyat sırasında yanlış bir işlem, yetersiz ekipmanlar ve insanlar tarafından öldürüldüğünü düşünüyorum. Burada şunu söylemiyorum. Kasıtlı yapılmış bir işlemdir demiyorum. Böyle bir iddiada bulunmuyorum. Ancak burada sonunda ölebilecek yani ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Eşim çocuklarını, hayatını çok seven bir insandı. Böyle bir risk olduğunu bilseydi eşim zaten bu riski almazdı onu çok iyi tanıyorum.

SON DAKİKA