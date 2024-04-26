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Fenomen Nilay Toprak’a hapis cezası şoku! İşte sebebi…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
15:33
Nilay Toprak Güzellik Merkezi'nde solaryum hizmeti alan Gülcan İ, şüpheli Nilay Toprak'ın dikkatsizliği nedeniyle solaryum sonrası yaralandığı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Nilay Toprak'ın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.