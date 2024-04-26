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Haberler Yaşam Fenomen Nilay Toprak’a hapis cezası şoku! İşte sebebi…
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:33

Fenomen Nilay Toprak’a hapis cezası şoku! İşte sebebi…

Nilay Toprak Güzellik Merkezi'nde solaryum hizmeti alan Gülcan İ, şüpheli Nilay Toprak'ın dikkatsizliği nedeniyle solaryum sonrası yaralandığı gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Nilay Toprak'ın taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

HUZEYFE ATICI
Fenomen Nilay Toprak’a hapis cezası şoku! İşte sebebi…

Şarkıcı Deniz Toprak'ın kız kardeşi ve sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, kendisine ait güzellik merkezine gelen bir müşterisi ile davalık oldu.

Fenomen Nilay Toprak’a hapis cezası şoku! İşte sebebi…

Nilay Toprak'a ait olan ve Bakırköy'e bağlı Zuhuratbaba Mahallesi Gençler Caddesi'nde bulunan Nilay Toprak Güzellik Merkezi'ne müşteri olarak gelen Gülcan İ. solaryum hizmeti almak istedi.

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Fenomen Nilay Toprak’a hapis cezası şoku! İşte sebebi…

Solaryumdan çıkan Gülcan İ'nin vücudunun bazı bölgelerinde yaralanmalar meydana geldi. Yaralanmaların şüpheli Nilay Toprak'ın dikkatsizliği sonucu meydana geldiğini iddia eden Gülcan İ, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fenomen Nilay Toprak’a hapis cezası şoku! İşte sebebi…

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Mağdur Gülcan İ'nin şikayeti üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda şüpheli Nilay Toprak'ın kusurlu olduğu tespit edildi.

Fenomen Nilay Toprak’a hapis cezası şoku! İşte sebebi…

Şüpheli Toprak'ın beyanında müşterisi Gülcan İ'nin solaryum hizmeti aldığını ve kendisinin bir kusurunun bulunmadığını söylediği öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Nilay Toprak'ın, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

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