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'de deniz, rengiyle büyüledi

Giriş Tarihi: 09.01.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 16:48
Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi

Muğla'nın ilçesinde etkili olan yağışın ardından Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı'nın rengi turkuaza dönüştü.

Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi

İlçede dünden bu yana etkili olan yağış öğle saatlerinde durdu. Kısa süre ara veren sağanağın ardından, dünyaca üncü Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi Plajı'nın büyük bölümünün renginin turkuaza döndüğü görüldü.

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Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi

İlçe sakinleri, eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi

Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri, yağışların cumartesi gününe kadar aralıklara devam edeceğini bildirdi.

Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi
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Fethiye'de deniz, rengiyle büyüledi
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