Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
11:52
Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
Paris 2024 Olimpiyatları'nda en son İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finale hak kazandı. 5 puan alarak grubunda ikinciliği elde eden Filenin Sultanları çeyrek final rakibi ve maç tarihi gündem olurken, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte Filenin Sultanları çeyrek final rakibi ve karşılaşmanın yapılacağı tarih…