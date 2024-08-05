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Giriş Tarihi: 05.08.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:52

Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda en son İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finale hak kazandı. 5 puan alarak grubunda ikinciliği elde eden Filenin Sultanları çeyrek final rakibi ve maç tarihi gündem olurken, Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte Filenin Sultanları çeyrek final rakibi ve karşılaşmanın yapılacağı tarih…

Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Grup aşamasını tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grupta çıktığı üç maçtan ikisini kazanarak çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu sorusuyla müsabakaya ilişkin detaylar gündem konusu oldu. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye çeyrek final olimpiyat mücadelesi 6 Ağustos Salı günü saat 10:00'da gerçekleşecek.

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Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL RAKİBİ
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'te çeyrek finaldeki rakibi Çin oldu. Olimpiyat Oyunları'nda üst üste ikinci kez çeyrek finale yükselen Filenin Sultanları, 6 Ağustos Salı günü saat 10.00'da A Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Çin ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
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