Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Grup aşamasını tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grupta çıktığı üç maçtan ikisini kazanarak çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu sorusuyla müsabakaya ilişkin detaylar gündem konusu oldu. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları Filenin Sultanları çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.