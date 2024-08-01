Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
09:28
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASI SON DURUM | Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Filenin Sultanları heyecan dolu maçlarıyla parkede mücadele ediyor. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan ay yıldızlılar sıradaki karşılaşmalar için tüm hazırlıklarını tamamladı. Olimpiyat karşılaşmalarında Filenin Sultanları dünya sıralaması yakından takip ediliyor. Peki, Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki yeri!