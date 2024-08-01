Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:28

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASI SON DURUM | Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları heyecan dolu maçlarıyla parkede mücadele ediyor. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan ay yıldızlılar sıradaki karşılaşmalar için tüm hazırlıklarını tamamladı. Olimpiyat karşılaşmalarında Filenin Sultanları dünya sıralaması yakından takip ediliyor. Peki, Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki yeri!

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASI SON DURUM | Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları dünya sıralaması Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı öncesinde gündemde! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın voleybol dünya sıralamasına etkisi maç sonrasında netleşecek. Peki, Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları dünya sıralaması!

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASI SON DURUM | Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA DÖRDÜNCÜ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 4'üncü sırada yer aldığı voleybol dünya sıralamasında güncel durum şu şekilde:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASI SON DURUM | Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

1- 398.88 puan | İtalya

2- 386.80 puan | Brezilya

3- 372.85 puan | Polonya

4- 370.40 puan | TÜRKİYE

5- 349.10 puan | Amerika Birleşik Devletleri

6- 341.89 puan | Çin

7- 330.89 puan | Japonya

8- 302.64 puan | Hollanda

9- 287.93 puan | Sırbistan

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASI SON DURUM | Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın voleybol dünya sıralamasına muhtemel etkisi şu şekilde:

Türkiye 3-0 Dominik Cumhuriyeti + 5.07 puan

Türkiye 3-1 Dominik Cumhuriyeti + 1.95 puan

Türkiye 3-2 Dominik Cumhuriyeti + 0.01 puan

Türkiye 0-3 Dominik Cumhuriyeti - 19.93 puan

Türkiye 1-3 Dominik Cumhuriyeti - 16.8 puan

Türkiye 2-3 Dominik Cumhuriyeti - 13.68 puan

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA SIRALAMASI SON DURUM | Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda 2 maça daha çıkacak.

Ay-yıldızlılar sırasıyla Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile kozlarını paylaşacak.

  • Türkiye-Dominik Cumhuriyeti 1 Ağustos 10:00
  • Türkiye-İtalya 4 Ağustos 10:00
SON DAKİKA