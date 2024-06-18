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Filenin Sultanları olimpiyat kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Filenin Sultanları'nın olimpiyat rakipleri...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
13:04
Filenin Sultanları olimpiyat kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Filenin Sultanları'nın olimpiyat rakipleri...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 haftalık seri ardından ilk 8 içerisinde yer aldı ve Milletler Ligi finallerine çıktı. Sırada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları var. Voleybol severler 'Filenin Sultanları olimpiyat kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda' sorularına yanıt arıyor. Rakiplerin belli olacağı kura çekilişinde torbalar açıklandı. Peki; Filenin Sultanları olimpiyat rakipler kimler olacak, Türkiye hangi grupta yer alacak? İşte, detaylar...