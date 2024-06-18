Filenin Sultanları olimpiyat kura çekimi ne zaman ve hangi kanalda? Paris 2024 Filenin Sultanları’nın olimpiyat rakipleri...

Filenin Sultanları olimpiyat kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak belli oldu. 2. torbadan kuraya girecek Türkiye'nin hangi grupta yer alacağı merak ediliyor. Paris 2024 için geri sayım başlarken kurallar gereği ev sahibi Fransa A Grubu'nda, Brezilya B Grubu'nda, İtalya ise C Grubu'nda yer alacak. İşte, Filenin Sultanları olimpiyat rakipleri hakkında merak edilenler...