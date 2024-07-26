FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 BELLİ OLDU! | Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları voleybol maçları ne zaman, bugün mü?

Paris Olimpiyat oyunlarının başlamasına sayılı gün kala Türkiye'den katılacak oyuncular gündemde. Filenin Sultanları olimpiyat oyunlarında boy göstermek üzere yola çıktı. Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu ve maç takvimi belli oldu. Peki, Voleybol maçları ne zaman? İşte, Paris Olimpiyat Oyunları Filenin Sultanları maç kadrosu!