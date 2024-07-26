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Haberler Yaşam FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 BELLİ OLDU! | Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları voleybol maçları ne zaman, bugün mü?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 01:40 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 01:40

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 BELLİ OLDU! | Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları voleybol maçları ne zaman, bugün mü?

Filenin Sultanları Paris olimpiyat maç takvimi gündemde. Bu kapsamda olimpiyatları yakından takip etmek isteyen sporseverler "Filenin Sultanları voleybol maçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Danielle Santarelli yönetiminde mücadele edecek olan ay yıldızlıların maç kadrosu da belli oldu. Peki, Filenin Sultanları Paris olimpiyat maçları ne zaman, rakipleri kim? İşte, detaylar...

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 BELLİ OLDU! | Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları voleybol maçları ne zaman, bugün mü?

Paris Olimpiyat oyunlarının başlamasına sayılı gün kala Türkiye'den katılacak oyuncular gündemde. Filenin Sultanları olimpiyat oyunlarında boy göstermek üzere yola çıktı. Filenin Sultanları'nın olimpiyat kadrosu ve maç takvimi belli oldu. Peki, Voleybol maçları ne zaman? İşte, Paris Olimpiyat Oyunları Filenin Sultanları maç kadrosu!

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 BELLİ OLDU! | Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları voleybol maçları ne zaman, bugün mü?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇLARI NE ZAMAN?

27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa ev sahipliğinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın grup aşamasındaki maç programı şöyle:

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FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 BELLİ OLDU! | Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları voleybol maçları ne zaman, bugün mü?

29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 BELLİ OLDU! | Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları voleybol maçları ne zaman, bugün mü?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu belli oldu:

Pasörler:
Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler:
Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:
Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:
Melissa Vargas

Libero:
Gizem Örge

+1 Oyuncu:
Beyza Arıcı

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 BELLİ OLDU! | Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları voleybol maçları ne zaman, bugün mü?
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