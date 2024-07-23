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FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 | Voleybol maçları ne zaman? Paris Olimpiyat Oyunları Filenin Sultanları maç kadrosu.
Giriş Tarihi: 23.07.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
18:15
Filenin Sultanları Paris olimpiyat maç takvimi gündemde. Bu kapsamda olimpiyatları yakından takip etmek isteyen sporseverler "Filenin Sultanları voleybol maçları ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Danielle Santarelli yönetiminde mücadele edecek olan ay yıldızlıların maç kadrosu da belli oldu. Peki, Filenin Sultanları Paris olimpiyat maçları ne zaman, rakipleri kim? İşte, detaylar...