FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın voleybol takımı Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?

Filenin Sultanları Paris yaz olimpiyatlarında kıyasıya mücadele ediyor. Çeyrek final yolunda ilk rakibi Hollanda'yı geriden gelerek yenen ay yıldızlılar için sıradaki karşılaşma merakla bekleniyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacak. Peki, Filenin Sultanları Paris yaz olimpiyatlarında Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman? İşte, Filenin Sultanlar maç takvimi!