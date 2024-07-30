Giriş Tarihi: 30.07.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
15:47
FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın voleybol takımı Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?
Filenin Sultanları Paris Olimpiyat maç takvimi gündemde. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan ay yıldızlılar 3-2 galip geldi. A Milli Kadın voleybol takımımız ilk 2 sırada turu tamamlamasının ardından çeyrek finale adını yazdıracak. Filenin Sultanları Paris Olimpiyatlar maç takvimi belli oldu. Peki, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?