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Giriş Tarihi: 30.07.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:47

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın voleybol takımı Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?

Filenin Sultanları Paris Olimpiyat maç takvimi gündemde. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan ay yıldızlılar 3-2 galip geldi. A Milli Kadın voleybol takımımız ilk 2 sırada turu tamamlamasının ardından çeyrek finale adını yazdıracak. Filenin Sultanları Paris Olimpiyatlar maç takvimi belli oldu. Peki, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın voleybol takımı Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?

Filenin Sultanları Paris yaz olimpiyatlarında kıyasıya mücadele ediyor. Çeyrek final yolunda ilk rakibi Hollanda'yı geriden gelerek yenen ay yıldızlılar için sıradaki karşılaşma merakla bekleniyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan temsilcimiz Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacak. Peki, Filenin Sultanları Paris yaz olimpiyatlarında Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman? İşte, Filenin Sultanlar maç takvimi!

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın voleybol takımı Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

26 Temmuz'da başlayan Paris Yaz Olimpiyatları'nda takım sporlarında ülkemizi sadece Filenin Sultanları temsil ediyor.

Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı belli oldu. Çeyrek finale kalmayı hedefleyen Ay-yıldızlılar grupta iki maç daha oynayacak.

Filenin Sultanları maç takvimi şu şekilde;

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FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın voleybol takımı Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti (TRT Spor)

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın voleybol takımı Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya (TRT Spor)

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ | A Milli Kadın voleybol takımı Dominik Cumhuriyeti ve İtalya maçları ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ SONUÇLARI

Türkiye 3-2 Hollanda (TRT Spor)

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