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GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi
Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
20:54
GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi
VNL 3. hafta maçları oynanıyor. İlk maçta Tayland ile karşılaşacak Filenin Sultanları maç takvimi programına göre daha sonra sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile maça çıkacak. Maçların sonunda ilk 8 takımın finallere gideceği şampiyonada Filenin Sultanları puan durumu sıralamasıyla Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var merak ediliyor. Set vermek istemeyen Millilerin kadrosu da açıklandı. İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu...