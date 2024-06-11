GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi

Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada merak ediliyor. Antalya ve ABD ardından Hong Kong'da 4 maça çıkacak Sultanların 3. hafta kadrosu belli oldu. Buna göre sakatlığı bulunan Zehra Güneş maçlarda yer almayacak. Tayland maçı ile başlayan Filenin Sultanları maç takvimi Brezilya maçı ile sona erecek. İşte, Milletler Ligi puan durumu 2024 sıralaması...