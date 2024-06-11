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Haberler Yaşam GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi
Giriş Tarihi: 11.06.2024 20:54 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 20:54

GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi

VNL 3. hafta maçları oynanıyor. İlk maçta Tayland ile karşılaşacak Filenin Sultanları maç takvimi programına göre daha sonra sırasıyla Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile maça çıkacak. Maçların sonunda ilk 8 takımın finallere gideceği şampiyonada Filenin Sultanları puan durumu sıralamasıyla Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var merak ediliyor. Set vermek istemeyen Millilerin kadrosu da açıklandı. İşte, 2024 Milletler Ligi puan durumu...

GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi

Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada merak ediliyor. Antalya ve ABD ardından Hong Kong'da 4 maça çıkacak Sultanların 3. hafta kadrosu belli oldu. Buna göre sakatlığı bulunan Zehra Güneş maçlarda yer almayacak. Tayland maçı ile başlayan Filenin Sultanları maç takvimi Brezilya maçı ile sona erecek. İşte, Milletler Ligi puan durumu 2024 sıralaması...

GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ KADROSU AÇIKLANDI

Milletler Ligi 3. haftası Hong Kong'da oynanıyor. Zehra Güneş'in yer almadığı Filenin Sultanları kadrosunda şu isimler yer alıyor:

VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

İlk maç Tayland ile oynanıyor!

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GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024

12 Haziran Çarşamba:

12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi

15 Haziran Cumartesi:

15.30 Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

12.00 Türkiye-Brezilya

GÜNCEL FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024 || VNL Milletler Ligi puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada? Filenin Sultanları maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024

Filenin Sultanları ilk 2 hafta sonunda 18 puan topladı. 8 maçta 6 galibiyet alan Türkiye 5. sıraya yerleşti. 3. hafta sonunda ilk 8 takım finallerde oynama şansı elde edecek.

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