Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:52
FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Filenin Sultanları heyecan dolu maçlarıyla parkede mücadele ediyor. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan ay yıldızlılar sıradaki karşılaşmalar için tüm hazırlıklarını tamamladı. Olimpiyat karşılaşmalarında Filenin Sultanları dünya sıralaması yakından takip ediliyor. Peki, Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki yeri!