FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk iki sırayı alan altı takım doğrudan çeyrek final bileti kazanacak. Üçüncüler arasında en iyi puana veya puan eşitliği durumunda en iyi set averajına sahip iki takımın da katılımıyla çeyrek final tablosu oluşacak. C Grubun'da yer alan Millilerimiz de çeyrek finali garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz İtalya ile liderlik mücadelesi verecek.