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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:52 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:52

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Filenin Sultanları heyecan dolu maçlarıyla parkede mücadele ediyor. İlk maçına Hollanda karşısında çıkan ay yıldızlılar sıradaki karşılaşmalar için tüm hazırlıklarını tamamladı. Olimpiyat karşılaşmalarında Filenin Sultanları dünya sıralaması yakından takip ediliyor. Peki, Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları'nın dünya sıralamasındaki yeri!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

Filenin Sultanları dünya sıralaması Dominik Cumhuriyeti Türkiye maçı sonrasında gündemde! A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik Cumhuriyeti ile oynadığı maçın voleybol dünya sıralamasına etkisi maç sonrasında merak ediliyor. Peki, Voleybol Dünya sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Filenin Sultanları dünya sıralaması!

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk iki sırayı alan altı takım doğrudan çeyrek final bileti kazanacak. Üçüncüler arasında en iyi puana veya puan eşitliği durumunda en iyi set averajına sahip iki takımın da katılımıyla çeyrek final tablosu oluşacak. C Grubun'da yer alan Millilerimiz de çeyrek finali garantiledi. Ay-yıldızlı ekibimiz İtalya ile liderlik mücadelesi verecek.

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FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

TÜRKİYE DÜNYA SIRALAMASINDA DÖRDÜNCÜ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 4'üncü sırada yer aldığı voleybol dünya sıralamasında güncel durum şu şekilde:

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

1- 398.88 puan | İtalya

2- 386.80 puan | Brezilya

3- 372.85 puan | Polonya

4- 370.40 puan | TÜRKİYE

5- 349.10 puan | Amerika Birleşik Devletleri

6- 341.89 puan | Çin

7- 330.89 puan | Japonya

8- 302.64 puan | Hollanda

9- 287.93 puan | Sırbistan

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU 2024: Voleybol C Grubu puan durumu sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda 1 maça daha çıkacak.

Ay-yıldızlılar sıradaki karşılaşmada İtalya ile kozlarını paylaşacak.

  • Türkiye-İtalya 4 Ağustos 10:00
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