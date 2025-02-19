Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?

Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nde 3 hafta mücadele edecek ve her hafta 4 karşılaşmaya çıkacak. İlk hafta Pekin- Çin, ikinci hafta, İstanbul-Türkiye ve üçüncü hafta ise Apeldoorn-Hollanda'da karşılaşmalar gerçekleşecek. Peki, Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, maç programı ve detayları...