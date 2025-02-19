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Haberler Yaşam Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:50

Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?

Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar için maç takvimi paylaşıldı. Peki, 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?

Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?

Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nde 3 hafta mücadele edecek ve her hafta 4 karşılaşmaya çıkacak. İlk hafta Pekin- Çin, ikinci hafta, İstanbul-Türkiye ve üçüncü hafta ise Apeldoorn-Hollanda'da karşılaşmalar gerçekleşecek. Peki, Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, maç programı ve detayları...

Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?

FİLENİN SULTANLARI'NIN VNL MAÇ PROGRAMI

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu. Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

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Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?

2025 MİLLETLER LİGİ TÜRKİYE VNL MAÇLARI NE ZAMAN, RAKİPLERİ KİM?

Millilerimiz, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Millilerimiz maç programı şu şekilde:

Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?

1.HAFTA (PEKİN, ÇİN)

4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye

6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland

7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya

8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye

Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?

2.HAFTA (İSTANBUL,TÜRKİYE)

18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye

21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye

22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya

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