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Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:50
Filenin Sultanları VNL Maç Programı belli oldu! 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?
Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programı belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Voleybolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar için maç takvimi paylaşıldı. Peki, 2025 Milletler Ligi Türkiye VNL maçları ne zaman, rakipleri kim?