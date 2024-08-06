Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
14:23
FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI 2024 | Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?
Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları C grubu'nda ilk iki maçından galip ayrılırken, 3. Maçında mağlubiyetle almıştı. Grubu 2. Sırada tamamlayan ay yıldızlılar çeyrek finalde Çin ile karşılaştı. Çin karşısında 3-2 sahadan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol takımımız tarihinde ilk kez yarı final heyecanı yaşayacak. Yarı final karşılaşması öncesinde Türkiye Dünya voleybol sıralaması gündeme geldi. Peki, Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, filenin sultanları voleybol dünya sıralaması!