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Giriş Tarihi: 06.08.2024 14:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:23

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI 2024 | Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları C grubu'nda ilk iki maçından galip ayrılırken, 3. Maçında mağlubiyetle almıştı. Grubu 2. Sırada tamamlayan ay yıldızlılar çeyrek finalde Çin ile karşılaştı. Çin karşısında 3-2 sahadan galip ayrılan A Milli Kadın Voleybol takımımız tarihinde ilk kez yarı final heyecanı yaşayacak. Yarı final karşılaşması öncesinde Türkiye Dünya voleybol sıralaması gündeme geldi. Peki, Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada? İşte, filenin sultanları voleybol dünya sıralaması!

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI 2024 | Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları Çin karşısında aldığı galibiyet ile Türkiye dünya sıralamasında bir basamak daha yükseldi. 3-2 sahadan galip ayrılan ay yıldızlı ekip Polonya'nın önüne geçti. Filenin Sultanları dünya voleybol sıralamasında puanını yükseltti. Peki, Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI 2024 | Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI 2024 DÜNYA VOLEYBOL SIRALAMASI PUAN DURUMU

Türkiye, 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maçı öncesinde 362.15 puanla 4. sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol takımımız Çin karşısında 3-2 galip ayrılarak tarihi bir başarıya imza attı.

Olimpiyat tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdıran Filenin Sultanları dünya voleybol sıralamasında puanını 367.98'e yükseltti. Oynanacak çeyrek final maçları öncesinde dünya sıralamasında bir basamak daha yükseldi.

İşte, güncel sıralama,

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FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI 2024 | Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI 2024 VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI

1- 415.22 puan | İtalya

2- 395.42 puan | Brezilya

3- 367.98 PUAN | TÜRKİYE

4- 362.16 puan | Polonya

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI 2024 | Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?

5- 350.30 puan | Çin

6- 347.46 puan | ABD

7- 325.18 puan | Japonya

8- 289.98 puan | Sırbistan

9- 284.76 puan | Kanada

FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI 2024 | Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyatları'nda Çin'i 3-2'lik skorla yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde mücadele edecek.

Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, 8 Ağustos'ta final için mücadele edecek ve Filenin sultanları İtalya-Sırbistan maçının galibiyle eşleşecek

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