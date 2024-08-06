FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL DÜNYA SIRALAMASI 2024 | Türkiye Dünya voleybol sıralamasında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE VOLEYBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paris Olimpiyatları'nda Çin'i 3-2'lik skorla yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde mücadele edecek.

Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Filenin Sultanları, 8 Ağustos'ta final için mücadele edecek ve Filenin sultanları İtalya-Sırbistan maçının galibiyle eşleşecek