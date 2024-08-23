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Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:40

Filistinli iş insanına suikastta şok detaylar! Romanya'da yakalanmışlardı! Şüpheliler 20 dakika farkla...

İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya'da yakalanan asıl şüphelilere yardım yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yurtdışında yakalanan 3 firariyle birlikte hareket ettikleri ve onlara kalacak yer temininde yardım ettikleri öne sürüldü. Olayın 2 yıl önce İsrail'de iş adamının galerisine yönelik saldırıdan başladığı ve o saldırıda yaralanan Fadı M.'nin kardeşinin de öldürüldüğü öne sürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. İşte şoke eden detaylar...

Yunus Emre KAVAK
Filistinli iş insanına suikastta şok detaylar! Romanya’da yakalanmışlardı! Şüpheliler 20 dakika farkla...

Kağıthane'de 18 Ağustos Pazar günü Filistinli iş insanı Anas El Abd Qadir'e yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Anas El Abd Qadir hayatını kaybederken Eray K. ve Fadı M. yaralanmıştı.

Filistinli iş insanına suikastta şok detaylar! Romanya’da yakalanmışlardı! Şüpheliler 20 dakika farkla...

Olayda ifadesin başvurulan Eray K. 1 kişiyi gördüğüne ve o şüphelinin caddede kendini bekleyen araçla kaçarak olay yerinden uzaklaştığını anlatmıştı. O ifadenin ardından İstanbul Polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Filistinli iş insanına suikastta şok detaylar! Romanya’da yakalanmışlardı! Şüpheliler 20 dakika farkla...

3 ARABA DEĞİŞTİRDİLER

Yapılan çalışmalarda önce şüphelinin bindiği araç ardından da aracı kiralayan kişi tespit edildi. Şüpheliler izlerini kaybettirmek için 3 farklı otomobil kullanmıştı. İncelenen kamera görüntülerinden şüphelinin Şişli'de kaldığı adres belirlendi.

Filistinli iş insanına suikastta şok detaylar! Romanya’da yakalanmışlardı! Şüpheliler 20 dakika farkla...

Zamanla yarışan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliler yüzlerce saat süren kamera inceleyerek tespit etmeyi başardı. Yurtdışına kaçan 3 şüpheli Romanya'da yakalanırken onlara burada yardım eden 4 kişi ise İstanbul'da gözaltına alındı.

Kağıthane suikastinde yeni detaylar... 4 şüpheli adliyeye sevk edildi! | Video

Filistinli iş insanına suikastta şok detaylar! Romanya’da yakalanmışlardı! Şüpheliler 20 dakika farkla...

OLAY ÖNCESİ VE SONRASI ADIM ADIM DETAYLAR

Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı çalışmaların detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler kaldıkları adresten 5 kişi olarak çıkıyor ve beyaz bir araca biniyorlar.

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