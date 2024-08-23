Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
13:40
Filistinli iş insanına suikastta şok detaylar! Romanya'da yakalanmışlardı! Şüpheliler 20 dakika farkla...
İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya'da yakalanan asıl şüphelilere yardım yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yurtdışında yakalanan 3 firariyle birlikte hareket ettikleri ve onlara kalacak yer temininde yardım ettikleri öne sürüldü. Olayın 2 yıl önce İsrail'de iş adamının galerisine yönelik saldırıdan başladığı ve o saldırıda yaralanan Fadı M.'nin kardeşinin de öldürüldüğü öne sürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. İşte şoke eden detaylar...