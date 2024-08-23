Filistinli iş insanına suikastta şok detaylar! Romanya’da yakalanmışlardı! Şüpheliler 20 dakika farkla...

OLAY ÖNCESİ VE SONRASI ADIM ADIM DETAYLAR

Cinayet Büro Amirliğinin yaptığı çalışmaların detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheliler kaldıkları adresten 5 kişi olarak çıkıyor ve beyaz bir araca biniyorlar.