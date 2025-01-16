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Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
08:47
Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...
Nevşehir'de sahte internet siteleri üzerinden ikinci el cep telefonu, beyaz eşya satışı, sabun paketleme işi yaptıklarını belirterek karıştıkları 250 olayda 500 milyon liralık vurgun yapan Mersin'de yaşayan Serkan Kurkutata'nın liderliğini yaptığı dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 61 kişinin yakalandığı operasyonda, şebeke lideri Serkan Kurkutata'nın annesi, kardeşleri, eşi, eşinin ailesi de gözaltı alındı. Dolandırıcılığı aile boyu meslek edinen Serkan Kurkutata'nın evlilik öncesinde eşi Yasemin'e alacağı gelinliğin parasını da dolandırdığı kişiye gelinlik işletmesinin banka hesap numarasını verip "gelinlik bedeli" şeklinde gönderttiği ortaya çıktı. Gelinin düğünde giydiği gelinliğin de dolandırıcılık parasıyla alınması, banka hesap hareketleriyle tespit edildi.