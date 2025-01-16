Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...

Nevşehir'de yaşayan bir vatandaş, sosyal medyada sabun paketleme işi yapıldığını öğrendikten sonra irtibata geçtiği kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Mağdur, 100 bin liralık sabunun kendisine paketleme işi için gönderileceğini, paketleme yaptıktan sonra karşılığında 200 bin lira kazanacağının söylendiğini, güvence için de verilen hesaba 10 bin lira gönderdikten sonra dolandırıldığını fark ettiğini anlattı.