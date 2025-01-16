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Haberler Yaşam Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...
Giriş Tarihi: 16.01.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 08:47

Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...

Nevşehir'de sahte internet siteleri üzerinden ikinci el cep telefonu, beyaz eşya satışı, sabun paketleme işi yaptıklarını belirterek karıştıkları 250 olayda 500 milyon liralık vurgun yapan Mersin'de yaşayan Serkan Kurkutata'nın liderliğini yaptığı dev dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 61 kişinin yakalandığı operasyonda, şebeke lideri Serkan Kurkutata'nın annesi, kardeşleri, eşi, eşinin ailesi de gözaltı alındı. Dolandırıcılığı aile boyu meslek edinen Serkan Kurkutata'nın evlilik öncesinde eşi Yasemin'e alacağı gelinliğin parasını da dolandırdığı kişiye gelinlik işletmesinin banka hesap numarasını verip "gelinlik bedeli" şeklinde gönderttiği ortaya çıktı. Gelinin düğünde giydiği gelinliğin de dolandırıcılık parasıyla alınması, banka hesap hareketleriyle tespit edildi.

Halit TURAN
Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...

Nevşehir'de yaşayan bir vatandaş, sosyal medyada sabun paketleme işi yapıldığını öğrendikten sonra irtibata geçtiği kişiler tarafından dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Mağdur, 100 bin liralık sabunun kendisine paketleme işi için gönderileceğini, paketleme yaptıktan sonra karşılığında 200 bin lira kazanacağının söylendiğini, güvence için de verilen hesaba 10 bin lira gönderdikten sonra dolandırıldığını fark ettiğini anlattı.

Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...

3 vatandaş daha aynı yöntemle polise başvurunca Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlattı

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Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...

Polisin başlattığı takip sonrasında Mersin'de yaşayan Serkan Kurkutata ile kardeşi Nezir Kurkutata'nın liderliğini yaptığı dolandırıcılık şebekesinin sabun paketleme karşılığında kazanç, sahte internet siteleri üzerinden ikinci el eşya ve cep telefonu satışı gibi yöntemlerle vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...

ŞANTAJLA DOLANDIRMIŞLAR

Suç örgütünün ayrıca sosyal medyada genç kız görünümünde açtıkları hesaplardan tanıştıkları erkeklere fotoğraf ve videolar gönderdikleri, daha sonra da kızın babası gibi mağdurları arayıp 17 yaşındaki kıza taciz yaptıklarını öne sürüp şantajla para aldıkları belirlendi. 1 yıl süren teknik takibin ardından Serkan Kurkutata liderliğindeki şebekenin tespiti için yapılan çalışmalarda dolandırılan 4 mağdurun farklı bankalara göndermiş olduğu paraların takibi yapıldı.

Film senaryosu gibi dolandırıcılık şebekesi! Gelinlik parasını bile bu yöntemle ödetti...

Paraların kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine kripto varlıklarda da devam edildiği ve paranın kripto varlıklar üzerinden örgüt üyelerinin kendi hesaplarına transfer edildiği tespit edildi.

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