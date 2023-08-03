Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu

Ümit Etyüzen apar topar fabrikada bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre, Zorlukaya başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladılar. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.