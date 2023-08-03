Haberler
Yaşam
Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu
Giriş Tarihi: 03.08.2023 06:33
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
06:37
Filmlere taş çıkartan babalık hikayesi! 71 yıl sonra gelen itirafla dev mirasa ortak oldu
Türk filmleri ve romanlara taş çıkartan babalık hikayesi Manisa'da yaşandı. Kalbiye Sağlam (72) yıllarca hizmetçi olarak evinde çalıştığı ünlü işadamı Niyazi Üzmez'in babası olduğunu geçen yıl öğrendi. Niyazi Üzmez bir restoranda yemek yedikleri sırada göz yaşları içinde Kalbiye'ye gerçeği anlattı. Yıllardır uzaktan akrabası olarak bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in gerçek babası olduğunu öğrenen Kalbiye büyük şok yaşadı.