Haberler Yaşam Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...

Giriş Tarihi: 31.03.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 14:22

Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...

17 yıl boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi her hafta Cuma akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi final yaparak ekranlara veda etti. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasına adını yazdıran yapımın ani final kararı hayranlarını bir hayli üzdü. Polisiye türündeki dizinin final yapmasının ardından boşta kalan cuma gününü dolduracak yeni yapım da belli oldu. İşte, 17 yıllık efsane Arka Sokaklar'ın yerine gelen o proje…