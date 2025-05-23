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Haberler Yaşam FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 08:55

FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four kapsamında Panathinaikos ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, Etihad Arena'da oynanacak. EuroLeague tarihinde daha önce 33 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Fenerbahçe 15 galibiyet elde ederken, Panathinaikos sahadan 18 kez galip ayrıldı. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanacak Final Four maçının detayları…

FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasındaki büyük karşılaşma öncesi heyecan dorukta. Sarı-lacivertliler, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan temsilcisine karşı bu kez zaferle ayrılarak geçen sezonun hesabını kapatmak istiyor. Geçtiğimiz yıl Final Four'da Panathinaikos, Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek şampiyonluğa adını yazdırmıştı. Gözler şimdi dev rövanşta! Peki, Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? EuroLeague Final-Four mücadelesi hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm ayrıntılar...

FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği EuroLeague Final Four karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos mücadelesi, 23 Mayıs Cuma günü oynanacak. Zorlu karşılaşma, TSİ 18.00'de başlayacak.

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FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında Abu Dabi'de oynanacak karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Basketbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi canlı takip edebilecekler.

FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

33'ÜNCÜ RANDEVU

Fenerbahçe ile Panathinaikos, EuroLeague arenasında bugüne kadar 33 kez karşı karşıya geldi. 2007-2008 sezonundan bu yana süregelen rekabette Fenerbahçe 15 galibiyet elde ederken, Panathinaikos sahadan 18 kez zaferle ayrıldı. Bu istatistikler, iki ekip arasındaki mücadelelerin ne denli çekişmeli geçtiğini gözler önüne seriyor.

FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO RÖVANŞ PEŞİNDE PARKEYE ÇIKIYOR

Geçtiğimiz sezon Berlin'de düzenlenen Final Four'da Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale yükselmiş ve ardından şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Şimdi ise iki dev ekip, bu kez Abu Dabi'de karşı karşıya geliyor. Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki zaferini tekrarlamak isterken, Fenerbahçe Beko rövanşı almak ve bu kez gülen taraf olmak için parkeye çıkacak.