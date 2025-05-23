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FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.05.2025 08:55
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
08:55
FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Final Four kapsamında Panathinaikos ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de, Etihad Arena'da oynanacak. EuroLeague tarihinde daha önce 33 kez karşı karşıya gelen iki ekipten Fenerbahçe 15 galibiyet elde ederken, Panathinaikos sahadan 18 kez galip ayrıldı. Basketbolseverlerin merakla beklediği bu dev mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos arasında oynanacak Final Four maçının detayları…