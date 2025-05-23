FİNAL FOUR HEYECANI! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO RÖVANŞ PEŞİNDE PARKEYE ÇIKIYOR

Geçtiğimiz sezon Berlin'de düzenlenen Final Four'da Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale yükselmiş ve ardından şampiyonluk ipini göğüslemişti.

Şimdi ise iki dev ekip, bu kez Abu Dabi'de karşı karşıya geliyor. Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki zaferini tekrarlamak isterken, Fenerbahçe Beko rövanşı almak ve bu kez gülen taraf olmak için parkeye çıkacak.