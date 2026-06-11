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FİNAL! KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM İZLE: "Sultan Orhan, Yiğit'in canını aldı!"
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:12
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:13
FİNAL! KURULUŞ ORHAN 26. BÖLÜM İZLE: "Sultan Orhan, Yiğit'in canını aldı!"
Kuruluş Orhan, ekranlara gelen 26. bölümüyle final yaptı. Osmanlı'nın kuruluş yıllarını ve Orhan Bey'in mücadelesini konu alan dizi, sezonun en kritik gelişmelerine sahne olan final bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Finali kaçıran ya da tekrar izlemek isteyen izleyiciler, "Kuruluş Orhan 26. bölüm izle" ve "Kuruluş Orhan final bölümü izle" aramalarına hız verdi.