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FİNALİN ADI BELLİ OLDU! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 14:35
FİNALİN ADI BELLİ OLDU! Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Gain maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde heyecan başlıyor. Yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni eleyerek finale yükselen siyah-beyazlılar ile şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler kozlarını paylaşıyor. Peki, basketbolseverlerin merakla beklediği heyecan dolu Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbinin tüm detayları.