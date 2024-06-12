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FİNALİSTLER KİMLER OLDU? Heyecan dorukta! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor'da kimler finale kaldı?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 22:47
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
22:47
FİNALİSTLER KİMLER OLDU? Heyecan dorukta! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor'da kimler finale kaldı?
Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Survivor finale kim kaldı araştırması başladı. Bu sene yeni formatıyla ekranlara gelen yarışmada iki finalist belirlendi. Batuhan ve Nefise finalist oldu ve rakiplerini bekliyor. Seda, Ogeday ve Atakan'ın mücadelesi canlı yayınlanıyor. İstanbul'da gerçekleşecek yarı final mücadelesinde nefesler tutuldu. Oynanacak düelloda bir kişi elenirken iki kişi finale çıkacak. Peki, Survivor kim elendi, finalistler kim,finale kim kaldı?