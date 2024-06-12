FİNALİSTLER KİMLER OLDU? İşte yarı final! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor kim elendi, kimler finalist oldu?

Survivor All Star'da sezonun finalistleri belli oluyor. Son 5'li arasından Nefise ve Batuhan finale isimlerini yazdırmışlardı. Bu iki ismin yanına gelecek iki yarışmacı bu akşam canlı yayında belli olacak. Peki, Survivor'da kim elendi, finaslitler kim oldu? Atakan, Seda ve Ogeday düellosu detayları