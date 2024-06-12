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Giriş Tarihi: 12.06.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 15:40

FİNALİSTLER KİMLER OLDU? İşte yarı final! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor kim elendi, kimler finalist oldu?

Survivor All Star'da yarı final heyecanı yaşanıyor. Survivor finale kim kaldı araştırması başladı. Bu sene yeni formatıyla ekranlara gelen yarışmada iki finalist belirlendi. Batuhan ve Nefise finalist oldu ve rakiplerini bekliyor. Seda, Ogeday ve Atakan'ın mücadelesi canlı yayınlanıyor. İstanbul'da gerçekleşecek yarı final mücadelesinde nefesler tutuldu. Oynanacak düelloda bir kişi elenirken iki kişi finale çıkacak. Peki, Survivor kim elendi, finalistler kim,finale kim kaldı?

FİNALİSTLER KİMLER OLDU? İşte yarı final! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor kim elendi, kimler finalist oldu?

Survivor All Star'da sezonun finalistleri belli oluyor. Son 5'li arasından Nefise ve Batuhan finale isimlerini yazdırmışlardı. Bu iki ismin yanına gelecek iki yarışmacı bu akşam canlı yayında belli olacak. Peki, Survivor'da kim elendi, finaslitler kim oldu? Atakan, Seda ve Ogeday düellosu detayları

FİNALİSTLER KİMLER OLDU? İşte yarı final! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor kim elendi, kimler finalist oldu?

SURVİVOR FİNALİST KİM OLDU, HANGİ YARIŞMACI?
Survivor'da bireysel mücadelinin başladığı ve son 5 yarışmacının kaldığı son hftada düelloyu kazanan isim belli oluyor. Düelloyu kazanan isim İstanbul'daki finali garantileyecek.
Düelloyu kazanan isim:

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FİNALİSTLER KİMLER OLDU? İşte yarı final! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor kim elendi, kimler finalist oldu?

SURVİVOR'DA FİNAL FOUR DÖNEMİ!
Yarı finalin ardından İstanbul'daki finalde 4 kişi yarışacak. Bu dört kişiden yalnızca bir kişi şampiyon olacak.

FİNALİSTLER KİMLER OLDU? İşte yarı final! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor kim elendi, kimler finalist oldu?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?
Survivor All Star büyük finali 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak başlayacak.

FİNALİSTLER KİMLER OLDU? İşte yarı final! Atakan mı, Seda mı, Ogeday mı? Survivor kim elendi, kimler finalist oldu?

SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?
Adını finale yazdıran isimler; Seda, Ogeday, Nefise, Atakan ve Batuhan oldu. Bu isimler arasında İstanbul'daki finalist koltuğuna hak kazanan ilk isim Batuhan, ikinci isim de Nefise oldu. Ogeday, Seda ve Atakan düelloya çıkacak

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