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ormanlarından muhteşem kareler

Giriş Tarihi: 19.12.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 12:41
Finlandiya ormanlarından muhteşem kareler

Finlandiya'nın karla kaplı ormanlarındaki sevimli hayvanların en doğal halleri içinizi ısıtacak. Helsinki'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Joachim Munter, sizleri adeta peri masallarından fırlamış gibi gözüken Finlandiya ormanlarının sevimli sakinleriyle tanışmaya davet ediyor. Sincaptan tilkiye, fareden kuşa kadar vahşi doğadaki hayvanların sanki kendisine poz verdiği hissini uyandıran Finlandiyalı fotoğraf sanatçısı Instagram hesabından paylaştığı bu muhteşem vahşi yaşam fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor...

Finlandiya ormanlarından muhteşem kareler
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Finlandiya ormanlarından muhteşem kareler
Finlandiya ormanlarından muhteşem kareler
Finlandiya ormanlarından muhteşem kareler
Finlandiya ormanlarından muhteşem kareler
Finlandiya ormanlarından muhteşem kareler
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